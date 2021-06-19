Белый дом возмутился информацией СМИ о заморозке $100 млн для Украины: "Это нонсенс"

США подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию Politico о замораживании реализации плана по предоставлению 100 миллионов долларов военной помощи Украине.

Об этом говорится в ее заявлении от пятницы, 18 июня.

"Идея о том, что мы приостановили помощь Украине в сфере безопасности, — это нонсенс. Буквально на прошлой неделе — накануне саммита США-Россия — мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму 150 миллионов долларов", — напомнила она.

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Псаки отметила, что США "оказали всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности".

Кроме того, продолжила спикер Белого дома, за два дня до саммита с Путиным Байден публично заявил, что США продолжат оказывать Украине помощь, чтобы страна "могла противостоять физической агрессии России".

"Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнула она.

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Ранее в Politico со ссылкой на четыре информированных источника сообщали, что Белый дом готовил для Киева новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов, в том числе с летальным вооружением, однако поставил на паузу дальнейшие шаги на фоне отвода войск РФ от границ с Украиной и подготовки к встрече Байдена с Путиным.

Недавно Министерство обороны США утвердило вторую часть пакета безопасности помощи Украине на сумму 150 млн долларов по программе USAI.

В марте Пентагон также выделил 125 млн долларов для повышения оборонного потенциала Украины.

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