Белый дом вырезал из видео момент, когда Трамп аплодировал Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Associated Press

В Анкоридже (Аляска) президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились на красной дорожке перед закрытыми переговорами с главными советниками по внешней политике. Во время поздравления Трамп несколько раз хлопнул в ладоши в адрес Путина, находящегося под ордером Международного уголовного суда за похищение украинских детей.

По сообщению корреспондента The Guardian Дэвида Смита, Трамп трижды аплодировал Путину, что вызвало мгновенную реакцию в сети. Кремль быстро распространил фото аплодисментов американского президента "своему российскому коллеге" через "информагентства".

В то же время Историк "холодной войны", уроженец России Сергей Радченко, прокомментировал этот эпизод в соцсети X, добавив эмодзы с взрывающейся головой: "Я в своей книге писал, как россияне жаждут признания со стороны США. Вот и имеете".

Три раунда аплодисментов попали в прямой эфир на YouTube-канале Белого дома. Однако через несколько минут, когда Белый дом опубликовал видео поздравления в Instagram и X, ролик начинался уже через мгновение после того, как Трамп завершил хлопать. На кадрах из соцсетей его левая рука уже опущена, тогда как в полной записи видно, что это произошло только после аплодисментов Путину.

Редактирование видео вызвало новую волну обсуждений в медиа и соцсетях, особенно учитывая дипломатический контекст и обвинение Путина в военных преступлениях.

Напомним, что после почти трехчасового общения "три на три" переговоры Трампа и Путина и их команд завершились.