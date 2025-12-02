Белый дом заявил об оптимизме по поводу возможного завершения войны в Украине

Белый дом / © Associated Press

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что команда президента США Дональда Трампа настроена оптимистично по поводу перспектив завершения российско-украинской войны. Об этом она сообщила во время брифинга в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов, - пишет " Интерфакс-Украина ".

«Очевидно, вы видели, Стив, что вся команда президента, включая специального посланника Виткоффа, госсекретаря Рубио, вице-президента, самого президента, а также госсекретаря Хегсета, так упорно работает над этим, и все они действительно хотят, чтобы эта война закончилась», — отметила Левит.

Она сообщила, что накануне у представителей администрации были «очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде», а специальный посланник Стив Виткофф уже направляется в Россию для продолжения переговоров. По ее словам, США применяют так называемую «челночную дипломатию» — ведут диалог одновременно с Киевом и Москвой.

Левитт также подтвердила, что ряд возможных пунктов договоренностей был доработан, однако их детали остаются на усмотрение переговорных групп.

«Мы чувствуем себя достаточно хорошо, и мы надеемся, что эта война может наконец-то закончиться», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, команда президента США разрабатывает план окончания войны , больше напоминающий масштабное коммерческое соглашение, чем дипломатический договор. Вместо дальнобойного оружия Киеву предлагают «экономические стимулы», а России совместный бизнес в Арктике и космосе. Об этом говорилось ранее в The Wall Street Journal.