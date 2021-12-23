Белый дом заявил об отсутствии договоренности о новой встрече Байдена и Путина

Белый дом заявил об отсутствии договоренности о новой встрече Байдена и Путина

Также в Белом доме ответили на обвинения России в США.

В Белом доме сообщили, что лидер США Джо Байден не планирует в ближайшее время переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Джо Байден еще не договорился о времени и месте новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным", – сказала Псаки.

Также она ответила на критику Путина о том, что США и их союзники были агрессором в эскалации российско-украинской границы. " Факты – это смешная вещь, и факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы видим на границе России и Украины – это военное наращивание россиян и воинственная риторика лидера России", – сказала Псаки.

Напомним, в Госдепы США считают, что такие переговоры могут проходить "на фоне деэскалации ситуации" вокруг Украины. Однако в ближайшее время новой встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина не планируется, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщали ранее в Госдепе, переговоры Соединенных Штатов и России о войсках на украинской границе начнутся уже в новогодние праздники, но о личной встрече Байдена с Путиным речь не идет.

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