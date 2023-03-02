Бербок эмоционально обратилась к Лаврову: "Остановите эту войну"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову и призвала прекратить войну против Украины.

Свою позицию она выскажет на встрече глав МИД клуба G20, пишет издание Zeit.

Бербок подчеркнула, что хорошо, что Лавров находится в зале и "слушает". По ее словам, "сильнейшие не имеют права нападать на своих маленьких соседей".

"Остановите эту войну. Прекратите нарушать наш международный строй. Прекратите бомбить украинские города и мирных жителей. Остановите войну. Не через месяц или год, а сегодня. Потому что каждая семья, которая теряет отца, брата, мать, ребенка, теряет целый мир", – обратилась она к Лаврову.

К слову, ранее Бербок заявляла, что Путин не готов к миру. Все больше — его цель — уничтожение Украины, а потому не собирается отдавать приказ своим солдатам выйти из страны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Кремль должен вывести войска из Украины. Только при этом условии будут возможны мирные переговоры со страной-агрессорой. Канцлер также пообещал постоянную поддержку Украине.

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