Бербок и Сийярто устроили спор из-за блокирования Будапештом помощи Украине: что известно

На закрытой встрече глав МИД Евросоюза Анналена Бербок поссорилась с Петером Сийярто.

Глава МИД Германии Анналена Бербок устроила спор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто из-за блокирования Будапештом помощи Украине. Спор произошел 22 мая во время закрытой встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова четырех европейских дипломатов.

Когда Сийярто повторил требование Будапешта к Киеву снять санкции с венгерского банка OTP для разблокирования помощи Украине, Бербок ответила, что это финансовое учреждение признает Россию оккупацию Луганска и Донецка и предоставляет кредиты российским военным.

По словам дипломатов, Швеция и Эстония также давили на Венгрию.

Напомним, в МИД Венгрии заявили, что разблокируют военные транзиты Евросоюза в Украину только после того, как Киев снимет санкции с венгерского ОТР Bank.

Ранее сообщалось, что до 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные.

Глава министерства иностранных дел Петер Сийярто обвинил президента Украины в попытке взорвать национальный суверенитет Венгрии.

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