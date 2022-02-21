Бербок обвинила Путина в безответственной игре с жизнями людей на Донбассе

Бербок обвинила Путина в безответственной игре с жизнями людей на Донбассе

Она призвала Кремль вернуться за стол переговоров.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента РФ Владимира Путина в безответственной игре с жизнями людей на Донбассе. Глава МИД Германии выразила обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня, которые происходят в последние дни.

Об этом сообщает Die Zeit.

"Эта игра российского правительства с гражданским населением, с людьми на оккупированных территориях с обеих сторон - безответственна. Я настойчиво обращаюсь к руководству России, к президенту России: не играйте жизнями людей", — заявила Бербок.

Она также отметила, что люди в Украине, равно как и во всей Европе, имеют право на мирную жизнь и выразила обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня, которые происходят в последние дни.

"Происходят не только обстрелы. Жизнь людей оказалась под серьезной угрозой, потому что в разных местах нарушено водоснабжение и электроснабжение. Только представьте себе, что семьи, дети, старшие люди в одну минуту оказались отрезанными от водоснабжения. За это ответственно правительство России", – добавила Бербок.

Напомним:

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан Ив Ле Дриан прокомментировали решение главарей боевиков принудительно вывезти людей из оккупированного Донбасса якобы из-за угрозы наступления Украины. Европейские министры призвали Россию повлиять на "ЛДНР" с призывом к воздержанию и деэскалации.

Жителям ОРДЛО, которых принудительно вывезли из "ЛДНР", уже сутки некуда заселиться в РФ

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