Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бербок оценила, будет ли Украину поддерживать следующее правительство Германии

Бербок оценила, будет ли Украину поддерживать следующее правительство Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр считает, что Украина сможет полагаться на Германию и после выборов.

Будущее федеральное правительство Германии должно продолжить мощную поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Это ведь также отвечает интересам ФРГ.

Об этом заявила министерша Германии Анналена Бербок в комментарии Bild am Sonntag, пишет "Укринформ".

"Ни одно федеральное правительство, заботящееся о безопасности Германии и Европы, не покинет народ Украины. Потому что только справедливый мир для Украины обеспечит мир и свободу в Европе", — высказалась она.

По ее словам, Украина сможет полагаться на Германию и после выборов. Бербок отметила жестокость российского "фюрера" Владимира Путина. В частности, массированные удары по энергетике свидетельствуют о том, что диктатор по-прежнему "настроен на абсолютное уничтожение" соседнего государства.

"Поэтому поддержка Украины остается абсолютной самозащитой нашей собственной безопасности и мира", — заявила Бербок.

По словам главы МИД Германии, необходимо предоставить Украине "действительно устойчивые гарантии безопасности", а не только слова о необходимости желания мирного решения путем переговоров. Министр также выразила убеждение, что настоящий мир означает, что несправедливость не становится нормой жизни.

Напомним, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

Читайте также:

Усиление неба и линии фронта: Германия передала Украине оружие и технику!

Усиление неба и линии фронта: Германия передала Украине оружие и технику!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация