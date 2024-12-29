Бербок оценила, будет ли Украину поддерживать следующее правительство Германии

Министр считает, что Украина сможет полагаться на Германию и после выборов.

Будущее федеральное правительство Германии должно продолжить мощную поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Это ведь также отвечает интересам ФРГ.

Об этом заявила министерша Германии Анналена Бербок в комментарии Bild am Sonntag, пишет "Укринформ".

"Ни одно федеральное правительство, заботящееся о безопасности Германии и Европы, не покинет народ Украины. Потому что только справедливый мир для Украины обеспечит мир и свободу в Европе", — высказалась она.

По ее словам, Украина сможет полагаться на Германию и после выборов. Бербок отметила жестокость российского "фюрера" Владимира Путина. В частности, массированные удары по энергетике свидетельствуют о том, что диктатор по-прежнему "настроен на абсолютное уничтожение" соседнего государства.

"Поэтому поддержка Украины остается абсолютной самозащитой нашей собственной безопасности и мира", — заявила Бербок.

По словам главы МИД Германии, необходимо предоставить Украине "действительно устойчивые гарантии безопасности", а не только слова о необходимости желания мирного решения путем переговоров. Министр также выразила убеждение, что настоящий мир означает, что несправедливость не становится нормой жизни.

Напомним, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

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