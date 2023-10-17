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Бербок пообещала поддержку Украине и Молдове, несмотря на кризис на Ближнем Востоке

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Бербок пообещала поддержку Украине и Молдове, несмотря на кризис на Ближнем Востоке

Анналена Бербок. / Фото: Associated Press

В частности, речь идет об энергетической поддержке.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Украине и Молдове дальнейшую поддержку в борьбе с агрессоркой Российской Федерацией, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

Об этом Бербок заявила на четвертой Конференции поклонников Молдовы, сообщает издание Die Zeit.

"В эти дни, когда ситуация на Ближнем Востоке держит нас в напряжении, для меня важно подчеркнуть: мы продолжаем стоять бок о бок с Украиной и Молдовой", — подчеркнула немецкая дипломатка.

По словам Бербок, Берлин будет поддерживать в энергетических Кишинев экономических вопросах, а также в реформах на пути к вступлению в ЕС, а также выделит на эти цели 95 миллионов евро в следующем году.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду заявила, что целью России является уничтожение украинской нации. По ее словам,. Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

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Дата публикации
Просмотры
140
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