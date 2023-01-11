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Бербок после визита в Харьков назвала город символом безумия российской агрессии

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Бербок после визита в Харьков назвала город символом безумия российской агрессии

Фото: twitter.com

Она поблагодарила своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу за приглашение посетить город

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, посетившая украинский город Харьков, назвала город символом безумия российской агрессии.

Об этом она написала в своем Twitter.

Она поблагодарила своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу за приглашение посетить город и увидеть последствия российской агрессии.

"Окруженный, разбомбленный, освобожденный – этот город является символом безумия российской агрессии и несокрушимой воли украинцев жить в свободе от гнета. Будьте уверены, Германия будет вас поддерживать на всем пути", – написала Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о необъявленном визите главы МИД Германии Бербок в Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, то забрал бы своих оккупантов с территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
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