Бербок призвала Трампа не идти ни на какие уступки "фюреру" Путину

В Берлине отмечают, что территориальная целостность Украины должна быть основой всех переговоров.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала американского президента Дональда Трампа не идти ни на какие уступки российскому диктатору Владимиру Путину, которые могли бы помешать Украине.

Об этом она заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "ЕП".

"Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали вместе и в единстве", – заявила политика.

Министр ФРГ обратила внимание на то, что территориальная целостность Украины должна быть основой всех переговоров. По ее словам, "никакие варианты не должны быть заранее сняты со стола переговоров".

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил: не верит, что Путина "к чему-то привлекут".

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