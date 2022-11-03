Бербок рассказала, как страны G7 и мир помогут Украине пережить зиму

В частности, Германия уже начала предоставлять Украине пакет зимней помощи.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила 3 ноября, что помощь Украине, в том числе по гражданской инфраструктуры, – самый главный вопрос повестки дня встречи министров иностранных дел стран G7.

Об этом Бербок сказала перед началом встречи глав МИД стран G7, сообщает "Укринформ".

"Мы не допустим, чтобы стратегия российского президента по разрушению Украины была успешной. Мы не допустим, чтобы международная солидарность была разрушена, на что он (Путин – ред.) надеется", – заявила немецкая министр.

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Она также сказала, что президент России Владимир Путин продолжает использовать в качестве оружия голод, дезинформацию и дестабилизацию других регионов. Глава Кремля разрушает гражданскую инфраструктуру в городах и селах, куда не могут зайти российские солдаты. По совам Бербок, это новая методика ведения войны, и партнеры по G7 постараются не допустить смертей многих украинцев из-за отсутствия тепла, света и воды.

Глава МИД сообщила, что Германия уже начала предоставлять Украине пакет зимней помощи. Речь идет о помощи по стабилизации энергопотоков, предоставлению более 100 генераторов энергии, систем отопления, водяных насосов, санитарных материалов, теплого белья и т.д.

Бербок сказала, что страны G7 будут координировать зимнюю помощь с партнерами и многими другими присоединившимися.

Как мир помогает Украине пережить зиму

В Еврокомиссии заявили 1 ноября, что ЕС выделит Украине 25,5 млн евро на поддержку энергосистемы, а также предоставит энергооборудование.

В этот же день правительство США выделило 55 млн дол. на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине, а также дополнительную помощь по разминированию освобожденных территорий.

Федеральный совет Швейцарии принял 2 ноября решение о выделении Украине 97 млн дол. пособия на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры.

Президент Франции Эммануэль Макрон также пообещал поддержку в подготовке Украины к зиме в условиях постоянных атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Поддержка Украины будет главной темой на встрече министров G7

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