Бербок сделала заявление о ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине

Министерша говорит: важно. чтобы Украина успешно пережила зиму.

На фоне событий на Ближнем Востоке Европейский Союз внимательнее отслеживает ситуацию в Украине и военную агрессию страны-агрессора России.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на встречу министров иностранных дел Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Бербок отмечает, что кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят жестокую войну РФ против Украины.

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", — подчеркнула глава немецкого МИД.

Также, по словам Бербок, сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной.

Как сообщалось, премьер Италии Джорджа Мелони предупредила, какую ловушку готовит ХАМАС для мира. По ее словам, настоящая атака боевиков – это столкновение цивилизаций для глобального конфликта.

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