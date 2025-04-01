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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Бербок встревоженно обратилась к США: что взволновало министра

Министр отмечает, что Киев готов немедленно прекратить огонь.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Анналена Бербок

Анналена Бербок. / © Associated Press

Соединенным Штатам Америки нельзя позволить быть втянутыми в тактику затягивания времени, которую использует "фюрер" РФ Владимир Путин в украинском вопросе.

Об этом заявила действующий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии в Киев 1 апреля.

Министр отмечает, что никто не желает мира больше, чем народ Украины. Что больше – официальный Киев готов к немедленному прекращению огня. Вместо этого российский диктатор, убеждена Бербок, тянет время, не хочет мира и продолжает свою захватническую войну.

"Он (Путин – Ред.) имитирует готовность к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своих целей. Мы не должны позволить ослепить себя Путину и его приспешникам. Ведь предложение мира – это еще не мир", – сказала министр ФРГ.

Она сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО намерена четко дать понять американской стороне, что "мы не должны быть вовлечены в тактику затягивания времени, которую использует Путин".

Как сообщалось, сегодня Анналена Бербок неожиданно приехала в Киев . Это ее 11-й визит в Украину.

Дата публикации
Количество просмотров
2110
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