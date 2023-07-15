Бербок высказалась о возможности падения режима Путина

Дипломат отмечает, что сейчас переговоры с Москвой невозможны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, возможно ли падение режима президента-диктатора РФ Владимир Путина в ближайшем будущем.

Об этом она сказала в интервью Bild.

"Представления не имею", — так ответила дипломат на вопрос о том, может ли она представить, что Путина отстранят от власти в ближайшем будущем.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело не со страной демократией, как мы, к счастью", — подчеркнула глава немецкого МИД.

К слову, Бербок также заявляла, что пока нет возможности для переговоров с Кремлем. Берлин делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться прекратить эти жестокие атаки со стороны России".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что процесс распада России уже не остановить, это произойдет скоро. По его словам, российский диктатор Владимир Путин начал процесс фрагментации России 24 февраля 2022 года, когда совершил полномасштабное вторжение в Украину.

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