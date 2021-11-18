Беркутовцев-беглецов по делу расстрела Майдана допросят по видеосвязи

Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании.
Святошинский районный суд Киева разрешил провести допрос по видеосвязи беркутовцев Олега Янышевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле Майдана. Следующее заседание суда назначено на 24 ноября.
Об этом говорится в решении суда присяжных, сообщает РБК-Украина.
"Суд предоставляет стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского по их желанию дать показания суду касательно предъявленного обвинения в любой приемлемый для них способ. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при условии возможности их идентификации", - огласил решение судья Сергей Дячук.
Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании. Сбежавшие беркутовцы, вероятно, сейчас находятся на оккупированных территориях Донбасса.
Суд отказал в этом ходатайстве. Но в то же время разрешил на стадии допроса привлечь обвиняемых по видеосвязи.
В то же время, суд отклонил просьбу защиты допросить по видеосвязи "грузинских снайперов", которые якобы являются свидетелями событий на Майдане.
Напомним:
- Офис генерального прокурора назвал имена бывших чиновников по делу Майдана. Они подозреваются в подавлении акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Их действия повлекли смерть среди участников акции.
- Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине.
Читайте также:
- Экс-командира луганского "Беркута" приговорили к четырем годам : он скрывается в "ЛНР".
- Пятерым беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий во время событий на Майдане.