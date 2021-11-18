Беркутовцев-беглецов по делу расстрела Майдана допросят по видеосвязи

Беркутовцев-беглецов по делу расстрела Майдана допросят по видеосвязи

Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании.

Святошинский районный суд Киева разрешил провести допрос по видеосвязи беркутовцев Олега Янышевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле Майдана. Следующее заседание суда назначено на 24 ноября.

Об этом говорится в решении суда присяжных, сообщает РБК-Украина.

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"Суд предоставляет стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского по их желанию дать показания суду касательно предъявленного обвинения в любой приемлемый для них способ. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при условии возможности их идентификации", - огласил решение судья Сергей Дячук.

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Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании. Сбежавшие беркутовцы, вероятно, сейчас находятся на оккупированных территориях Донбасса.

Суд отказал в этом ходатайстве. Но в то же время разрешил на стадии допроса привлечь обвиняемых по видеосвязи.

В то же время, суд отклонил просьбу защиты допросить по видеосвязи "грузинских снайперов", которые якобы являются свидетелями событий на Майдане.

Напомним:

Офис генерального прокурора назвал имена бывших чиновников по делу Майдана. Они подозреваются в подавлении акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года . Их действия повлекли смерть среди участников акции.

Они подозреваются в подавлении акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года Их действия повлекли смерть среди участников акции. Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине.

ГБР завершило 8-летнее расследование преступлений против Майдана, совершенных Виктором Януковичем

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