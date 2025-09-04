Берлин готов присоединиться к гарантиям безопасности: ключевые пункты немецкого плана

Германия заверила, что продолжит поддерживать Украину

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц принял участие во встрече "Коалиции желающих" по ситуации в Украине в онлайн-формате. Встреча, которая вживую состоялась в Париже в четверг, 4 сентября, стала продолжением интенсивной дипломатии последних недель.

Об этом говорится в прессрелизе, опубликованном на сайте правительства Германии.

Немецкий канцлер подчеркнул, что европейцы должны и дальше формировать собственную политику по поддержке Украины, которая будет охватывать три основных направления действий.

Три пункта поддержки Украины

Во-первых , необходимо продолжать работу над организацией переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, чтобы согласовать прекращение огня. Если Россия будет и дальше медлить, Европа усилит санкционное давление, чтобы увеличить шансы на дипломатическое решение.

Во-вторых , европейцы готовы внести решительный вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины после достижения переговорного решения. Мерц пообещал, что Германия будет в этом активно участвовать.

"В центре должно быть финансирование, вооружение и обучение украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Немецкое правительство готово наращивать свое участие в этой сфере. В то же время, решение о непосредственном военном участии Германия примет позже, после выяснения обстоятельств. Это, в частности, касается формата и масштаба участия США, а также результата переговорного процесса. Решение по национальному мандату миротворческих сил должно быть принято Бундестагом.

В-третьих , канцлер подчеркнул, что Германия совместно с партнерами по коалиции продолжит оказывать поддержку Украине.

Напомним, после встречи "Коалиции желающих" состоялся телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что в ближайшие дни будет «суммирована американская поддержка» гарантий безопасности для Украины.