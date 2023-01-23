Берлин и Париж будут помогать Киеву в соответствии с ситуацией на поле боя: декларация

Германия и Франция будут подстраивать свою военную поддержку Украины в соответствии с ситуацией на войне с Россией
Об этом говорится во франко-германской декларации, пишет Укринформ.
«Германия и Франция будут тесно координировать свою военную поддержку, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее Вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны. Две страны будут адаптировать свою поддержку в зависимости от развития ситуации на месте», – говорится в документе.
Страны осуждают агрессивную войну России против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, в частности, в политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной. Также будет оказываться помощь, чтобы пережить зиму.
Страны полны решимости поддерживать восстановление Украины, будут активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами, в частности через многостороннюю платформу по координации доноров.
«Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, ФРГ и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», — подчеркивается в декларации.
Европейские партнеры Украины полны решимости бороться с безнаказанностью за военные преступления и другие тяжкие преступления, связанные с войной России против Украины, и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.
«Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Зеленского по справедливому и продолжительному миру», — резюмируют в декларации.
Напомним, что другие европейские страны продолжают помогать Украине в борьбе с российскими захватчиками. В частности, Италия предоставит Украине ракетный комплекс Samp-T и предпримет "некоторые конфиденциальные меры".
Добавим, что ранее министр обороны Германии рассказал, от чего зависит решение о передаче танков Украине.
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