Берлин может дать Украине Taurus из-за атак РФ: в Германии сделали громкое заявление

Ракета Taurus / © Associated Press

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Германия должна предупредить Россию о возможной передаче дальнобойных ракет Taurus Украине, если Москва не прекратит гибридные атаки против немецкой инфраструктуры. С таким предложением выступил германский политик Вольфганг Кубицкий.

Лидер Свободной демократической партии Германии (ВДП) Вольфганг Кубицкий заявил об этом в эфире N-tv.

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Немецкий политик призвал правительство страны к четкой дипломатической реакции после атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига, за которым, вероятно, стоит Россия.

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По мнению Кубицкого, угроза передать Киеву мощное вооружение может стать действенным сигналом для Москвы и удержать ее от дальнейших диверсий на территории Европы.

«Умный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России», — подчеркнул Кубицкий.

Следует отметить, что Свободная демократическая партия Германии в течение длительного времени была одной из наиболее активных политических сил страны, выступавших за передачу Украине дальнобойного вооружения.

В то же время, по итогам последних парламентских выборов эта политическая сила не смогла преодолеть проходной барьер и не получила представительства в Бундестаге.

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Ранее сообщалось, что в Германии две пророссийские партии хотят остановить помощь Украине.

Мы ранее информировали, что взрывной беспилотник, который в начале августа был найден рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига, мог быть связан с российским Главным разведывательным управлением.

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