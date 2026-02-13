Берлинская объяснила, как вынудить Путина к переговорам

Мария Берлинская / © скриншот с видео

Руководитель Victory Drones Мария Берлинская убеждена: остановить агрессию России можно, только сделав цену войны «неподъемной» для Кремля на всех уровнях — от потерь на фронте до экономики.

Такое мнение Берлинская высказала в проекте «Ремовская Интервью».

Волонтер спросили, существует ли такой уровень потерь, что заставил бы Россию действительно вступить в переговоры об окончании войны.

«На всех уровнях делать цену неподъемной, абсолютно на всех. Начиная от тактического уничтожать больше личного состава, чем они могут мобилизовать в конкретный период времени. Условно, если они через полгода смогут мобилизовать уже, допустим, 70 тысяч человек, то уничтожать хотя бы 72 или 75 тысяч — то есть всегда быть на несколько шагов впереди и поднимать ставки, чтобы они не могли накапливаться», — убеждена Берлинская.

Кроме того, она отметила важность уничтожения российской нефтеперерабатывающей отрасли, чтобы не давать возможность врагу получать средства на войну.

Особое внимание Мария Берлинская уделила информационно-психологическому аспекту. Она отметила, что у России сейчас есть успехи в «когнитивном домене», мастерски используя и раздувая внутренние расколы в украинском обществе.

«Плюс когнитивный домен. Федоров, к слову, первый министр в украинской истории, упомянувший о когнитивном домене войны. По сути Россия сейчас выигрывает в этом домене войны. Они берут под микроскоп некоторые наши расколы и максимально их раздувают. И справедливости ради эти проблемы у нас есть, как и у любой страны», — подытожила Берлинская.

