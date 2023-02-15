Берлускони начал оправдываться после скандального заявления в адрес Зеленского

Итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони после своего скандального заявления адрес президента Украины Владимира Зеленского оправдался, что якобы поддерживает украинский народ

Об этом Берлускони написал в Instagram.

"Посмотрим фактам в глаза. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и Европе без колебаний за поддержку Украины финансами и поставками оружия. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира", — говорится в его сообщении в Сети.

Берлускони высказал мнение о том, мол, стоит искать дипломатические пути для прекращения войны. К слову, полномасштабное вторжение России он назвал "опасным для всей Европы".

"Я просто предложил большой "план Маршала" Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ прекращения этого конфликта, который, хочу повторить, очень опасен для всех нас", — подытожил Сильвио Берлускони.

Скандальное заявление Берлускони

Бывший премьер Италии подверг критике действующего премьера Джорджию Мелони за встречу с украинским президентом на полях саммита ЕС в Брюсселе. Более того, по его словам, Москва не начала бы войну, если бы Зеленский "прекратил атаковать Донбасс".

В МИД Украины на заявления Берлускони отреагировали. Спикер Олег Николенко назвал слова бывшего премьер-министра Италии неприемлемыми. "Нелепые обвинения Берлускони в адрес украинского президента — попытка поцеловать по локти в крови руки Путина. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", — отметил он.

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