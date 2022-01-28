Беседа Байдена и Зеленского и анонс Совбеза ООН по Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден на телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками и партнерами решительно ответить в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Читать дальше –>
- США созываю открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения угрожающего поведения России в отношении Украины и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси. Читать дальше –>
- США будут увеличивать военную помощь Украине из-за российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. Читать дальше –>
- Европейский Союз призвал Россию к диалогу без ультиматумов и решительно отвергает понятие "сферы влияния", которое пытается продвигать Москва. Читать дальше –>