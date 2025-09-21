Беспилотная зона над Украиной: дипломат объяснил, почему инициатива не имеет поддержки Запада

Истребитель / © Associated Press

Программа SkyShield, которая предусматривает создание зоны воздушной безопасности над Украиной, пока не получила широкой поддержки среди западных партнеров.

Об этом рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире КИЕВ24.

Дипломат пояснил, что польское правительство и министр обороны поддерживают эту идею, однако другие страны считают, что приоритетным должна быть защита Балтийского региона.

По словам Волкера, расширенная воздушная безопасность могла бы распространяться на восток от Польши, что позволило бы сбивать вражеские дроны еще до того, как они достигнут территории стран НАТО. Дипломат отметил, что инициатива может получить больше поддержки внутри Альянса в случае, если Россия и в дальнейшем будет прибегать к провокациям.

Волкер напомнил, что Россия уже осуществляла враждебные действия не только против Украины, но и непосредственно против государств-членов НАТО. Речь идет о нарушении воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии, которые произошли недавно.

Напомним, в Польше призвали к созданию бесполетной зоны над Украиной. Защита украинского неба в свою очередь обезопасит и остальную Европу от атак со стороны РФ.

Впоследствии президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния «скорее» не поддерживает установление бесполетной зоны над Украиной. Но это мнение может измениться.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность совместной противовоздушной обороны с Польшей и Румынией, отметив важность координации действий для защиты украинской и европейской территории.