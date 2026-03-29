Беспокоит ли Трампа судьба Украины и какие красные линии для переговоров с РФ: Зеленский ответил

Зеленский четко очертил красные линии для предстоящих переговоров с Россией: что может стать на препятствии / © Associated Press

Украина выступает за мирные переговоры, но не согласится проводить их в России или Беларуси.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

По его словам, американская команда предлагала провести трехсторонние переговоры в США, но российская сторона не желала этого делать. В то же время посланник Кремля Кирилл Дмитриев ездил во Флориду для предварительных переговоров со своими американскими коллегами.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова встретиться в любое время и в любом месте, кроме России, и предложил Турцию или Швейцарию в качестве возможных вариантов.

«Мы никогда не будем блокирующей, задерживающей или откладывающей стороной и т.д. И поэтому мы готовы встречаться везде, кроме России и Беларуси, они союзники, и они (наши — ред.) враги», — сказал он.

Пауза на вопрос о Трампе

В издании отмечают, что на вопрос, считает ли он, что Трамп заботится о будущем Украины, Зеленский на мгновение умолк.

«Надеюсь, что да. Вы знаете политику Соединенных Штатов сегодня. Они больше заботятся о Соединенных Штатах. Кстати, это понятно. Мы это понимаем, и я думаю, что американская команда очень открыто это выражает», — сказал глава государства.

Президент Зеленский в свою очередь признал, что переговоры пока не дают результатов, потому что РФ вместо конструктивного диалога выдвигает ультиматумы. По его словам, Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск из Донбасса.