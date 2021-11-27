Беспокойство Байдена и размышления США относительно ответа на российскую эскалацию. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о возможности государственного переворота в Украине. Читать дальше –>
- Администрация президента США Джо Байдена хочет использовать встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы сосредоточиться на том, как Североатлантический союз должен реагировать на действия России у границ с Украиной. Читать дальше –>
- В Киеве по факту хулиганских действий в одном из баров столичного Подола следователи начали уголовное производство. Читать дальше –>
- 27 ноября накануне поста готовят вкусный обрядовый ужин: борщ, лапшу, пирожки, вареники, жарят мясо, в том числе птицу. Читать дальше –>
- Раннее выявление и антиретровирусная терапия позволяют людям, живущим с ВИЧ, жить полноценной жизнью.Читать дальше –>