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Беспокойство Байдена и размышления США относительно ответа на российскую эскалацию. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Беспокойство Байдена и размышления США относительно ответа на российскую эскалацию. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о возможности государственного переворота в Украине. Читать дальше –>
  • Администрация президента США Джо Байдена хочет использовать встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы сосредоточиться на том, как Североатлантический союз должен реагировать на действия России у границ с Украиной. Читать дальше –>
  • В Киеве по факту хулиганских действий в одном из баров столичного Подола следователи начали уголовное производство. Читать дальше –>
  • 27 ноября накануне поста готовят вкусный обрядовый ужин: борщ, лапшу, пирожки, вареники, жарят мясо, в том числе птицу. Читать дальше –>
  • Раннее выявление и антиретровирусная терапия позволяют людям, живущим с ВИЧ, жить полноценной жизнью.Читать дальше –>

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