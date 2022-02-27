Бесполезно: у Зеленского объяснили, почему РФ сейчас не способна к продолжению активного наступления на Украину

Бесполезно: у Зеленского объяснили, почему РФ сейчас не способна к продолжению активного наступления на Украину

По мнению Арестовича, у россиян остались одна или две попытки наступать или предпринимать активные действия против Украины.

Дальнейшая перспектива надвигающихся действий России, которая напала на Украину в ночь на 24 февраля, сейчас — бесполезна.

Об этом советник руководителя офиса президента Алексей Арестович сказал на брифинге 27 февраля.

"На южном фронте сейчас без новых продвигающих действий противника. Не видно продвижений противника ни в направлении Энергодара, ни Запорожья или Мариуполя. И то, что прибыла в Беларусь, как утверждают российские СМИ, российская правительственная делегация с предложением вести переговоры, с военной точки зрения, значит только одно — они потеряли инициативу и сейчас не способны к продолжению активных боевых действий. Я думаю, у них остались одна, а может две попытки наступать или активные действия совершать. По моей оценке и оценке других военных специалистов, безумные потери, которые они понесли, против ВСУ и сорванный план первых трех дней, показывают, что дальнейшая перспектива продвигающих действий в Украине - бесполезна", — высказался Алексей Арестович.