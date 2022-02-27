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Бесполезно: у Зеленского объяснили, почему РФ сейчас не способна к продолжению активного наступления на Украину

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Бесполезно: у Зеленского объяснили, почему РФ сейчас не способна к продолжению активного наступления на Украину

Иллюстрация / Associated Press

По мнению Арестовича, у россиян остались одна или две попытки наступать или предпринимать активные действия против Украины.

Дальнейшая перспектива надвигающихся действий России, которая напала на Украину в ночь на 24 февраля, сейчас — бесполезна.

Об этом советник руководителя офиса президента Алексей Арестович сказал на брифинге 27 февраля.

"На южном фронте сейчас без новых продвигающих действий противника. Не видно продвижений противника ни в направлении Энергодара, ни Запорожья или Мариуполя. И то, что прибыла в Беларусь, как утверждают российские СМИ, российская правительственная делегация с предложением вести переговоры, с военной точки зрения, значит только одно — они потеряли инициативу и сейчас не способны к продолжению активных боевых действий. Я думаю, у них остались одна, а может две попытки наступать или активные действия совершать. По моей оценке и оценке других военных специалистов, безумные потери, которые они понесли, против ВСУ и сорванный план первых трех дней, показывают, что дальнейшая перспектива продвигающих действий в Украине - бесполезна", — высказался Алексей Арестович.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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