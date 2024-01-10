Беспорядки в Эквадоре и протесты в Польше: главные новости ночи 10 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Эквадоре объявили "внутренний вооруженный конфликт": силы безопасности должны нейтрализовать преступников Читать далее –>
- В Варшаве вспыхнули протесты: что произошло Читать далее –>
- 40 процентов населения Украины в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи — ООН Читать далее –>
- The Time озвучил 10 глобальных рисков на 2024 год: среди них — "разделенная Украина" Читать далее –>
- В результате обстрела Харькова поврежден детский оздоровительный центр Читать далее –>
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