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Беспорядки в Эквадоре и протесты в Польше: главные новости ночи 10 января 2024 года

Беспорядки в Эквадоре и протесты в Польше: главные новости ночи 10 января 2024 года

В Польше начались протесты / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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