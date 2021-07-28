Беспрецедентное количество: Кулеба сообщил, сколько государств приедет в Киев на "Крымскую платформу"

Беспрецедентное количество: Кулеба сообщил, сколько государств приедет в Киев на "Крымскую платформу"

Кулеба отметил, что саммит "Крымской платформы" не будет единовременным событием.

В саммите "Крымской платформы", где будет обсуждаться вопрос деоккупации украинского полуострова, свое участие подтвердили уже 28 стран. Этот саммит не будет одноразовым событием, регулярная работа будет продолжаться на разных уровнях.

Об этом заявил глава МИД Дмитрия Кулебы во время брифинга 28 июля.

"По состоянию на сейчас, уже 28 государств подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия... Этот результат подтверждает, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма", — сказал Кулеба.

По его словам, Украина ожидает участия в саммите ключевых международных партнеров. Однако, по его словам, Россия пытается противодействовать мероприятию и уговаривает представителей других стран не участвовать в саммите. Но Кулеба заверил, что Украина этому противодействует.

"Они работают в каждой столице, в каждой стране, убеждая, отказывая государства участвовать в Крымской платформе. Но мы ведем свою работу, мы имеем свою силу", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа — это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма. Запланирован саммит на 23 августа в Киеве.

Как сообщалось, Россия шантажом и угрозами пытается заставить руководителей государств не участвовать в "Крымской платформе", цель которой найти мирные пути для деоккупации незаконно оккупированного РФ полуострова.

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