Беспрецедентное предложение: США хотят получить согласие России на гарантии безопасности для Украины

Флаги США, Украины и РФ / © ТСН

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Соединенные Штаты планируют обратиться в Россию с вопросом, согласится ли Москва на гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения о завершении войны.

Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

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Ранее Вашингтон предлагал предоставить Украине гарантии безопасности, которые бы по принципу напоминали механизмы НАТО. Речь идет, в частности, об обязательствах союзников поддерживать подвергшееся нападению государство.

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По словам двух высокопоставленных представителей администрации США, американские чиновники впервые намерены официально обратиться в Москву, чтобы выяснить ее отношение к такой инициативе.

Соответствующее предложение может прозвучать уже во вторник, 10 ноября, в начале двухдневных переговоров в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и России.

«Мы обратились к россиянам с просьбой дать нам возможность предоставить Украине гарантии безопасности вроде тех, которые предусмотрены статьями 4 и 5, а также чтобы НАТО предоставило такие же гарантии», — сообщил Politico высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

В то же время, пока неясно, как именно США и их европейские партнеры смогут обеспечить такие обязательства перед Украиной, если она будет оставаться за пределами НАТО. Кроме того, участники переговоров до сих пор не достигли договоренности по территориальным требованиям России.

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В материале объясняется, что статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультации между странами-членами, обмен разведданными и обсуждение совместных действий в случае угрозы безопасности одного из союзников.

Статья 5 закрепляет принцип коллективной обороны: нападение на одно государство НАТО рассматривается как нападение на весь Альянс.

К механизму статьи 5 в истории НАТО обращались только один раз после террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Затем союзники направили военные подразделения для участия в операции в Афганистане.

Politico предполагает, что Путин вряд ли поддержит американскую инициативу. Ведь реализация таких гарантий может предусматривать усиление военного присутствия и оборонных возможностей стран, находящихся вблизи российских границ.

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Ранее российский диктатор потребовал от Украины отказаться от намерений вступить в НАТО и согласиться с существенными ограничениями численности собственной армии. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг эти условия.

В то же время представители администрации Дональда Трампа заявили, что положительно оценивают вовлечение европейских партнеров в переговорный процесс. Они также одобрительно отозвались о недавнем телефонном разговоре с участием Путина, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Американская сторона считает, что без участия европейских государств добиться прекращения войны будет сложно.

«Мы твердо убеждены, что на данном этапе для прекращения войны действительно необходимо, чтобы Европа участвовала в переговорах. Нам удалось организовать общий телефонный разговор с участием представителей Финляндии, Норвегии и России, что является положительным шагом», — отметил американский чиновник.

По информации украинского представителя, этот разговор был предварительно согласован с Киевом.

Тем временем европейские лидеры пытаются сформировать собственный дипломатический канал для непосредственного общения с Москвой по поводу завершения войны.

Бывший финский чиновник Джоэл Линнайнмяки отметил, что Европа постепенно отходит от политики отказа от контактов с Путиным и больше не хочет полагаться исключительно на посредничество американской администрации.

«Сейчас мы оказались в новой ситуации, когда европейские лидеры открыли прямой канал связи с Путиным, и предыдущая политика отказа от контактов подходит к концу. Европа больше не полагается исключительно на Виткоффа, Кушнера и Трампа для налаживания контактов с Путиным. Позже могут состояться и другие телефонные разговоры», — сказал Линнайнмяки.

Ранее сообщалось, что в The Washington Post раскритиковали переговорный план США и рассказали, как переговорщики Трампа попали в ловушку Кремля.

Мы ранее информировали, что Европейский Союз и НАТО подтвердили участие в переговорах по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября.

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