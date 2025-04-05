Бессент объяснил, почему Украина не подписала важное соглашение с США

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отказывался подписать соглашение с США, и в результате 28 февраля в Белом доме он сорвал то, что должно было быть легким процессом.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Министр отметил, что президент Украины сначала намеревался подписать соглашение о полезных ископаемых, когда Бессент посетил Киев, но впоследствии изменил свое решение.

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«У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: «У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, русским народом, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Я сказал: «Вы открыли огромную пропасть, как гранд-каньон. Что мы скажем этим людям?»», — сказал он.

Бессент рассказал, что сначала соглашение было готово к подписанию, и все было подготовлено на столе. Однако, несмотря на беседы, Зеленский не подписал ее. Когда он попал в Овальный кабинет, он разрушил то, что, по словам Бессента, должно стать самым легким делом в мире.

По его словам, Россия не была рада соглашению о полезных ископаемых между США и Украиной, поскольку она считала, что это создает стабильность для народов обеих стран. Он считает, что это подтверждается тем, что Россия бомбила Киев за четыре часа до визита в Украину, хотя с ноября не проводила бомбардировок.

Бессент рассказал, что соглашение о недрах является частью мирного плана президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что это соглашение имеет несколько важных целей: во-первых, оно сделает США и Украину партнерами и укрепит их связи; во-вторых, она станет сигналом для российского руководства, что США не бросают Украину; в-третьих, она продемонстрирует американскому народу экономический интерес США в Украине, показывая, что это не просто гранты, а потенциальное долгосрочное партнерство.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в начале следующей недели будет подготовлен украинский вариант соглашения о полезных ископаемых. Документ будет представлять одна из трех уже определенных юридических компаний в США. Зеленский подчеркнул, что соглашение должно быть справедливым и партнерским.