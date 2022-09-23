"Бестолковые оправдания, жалобы и лживая пропаганда": Зеленский оценил выступление представителя России на Генассамблее ООН

Украинский президент рассказал о реакции мирового сообщества на "формулу мира" от Украины, которая была представлена в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительном восприятии его выступления на Генассамблее ООН и отметил постоянную лживую пропаганду представителя России, от которой мир уже давно устал.

Об этом он говорил в своем вечернем обращении в пятницу, 23 сентября, в день, когда завершаются мероприятия в Нью-Йорке в рамках нашего государства в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, эта неделя была результативной для Украины.

Украина показала, что не только правда за нами, но и сила за нами, инициатива за нами, уверенность – именно у нас уверенность в победе. Мир всегда тонко ощущает такие вещи. Кто на самом деле крепок, а кто притворяется крепостью. Кто действительно чувствует свою силу, а кто пытается изо всех сил скрыть слабость и неуверенность”, – заявил президент.

Зеленский напомнил, что Украина предложила на Генассамблее "формулу мира", которая является путем стабилизации международных отношений.

“И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее – вполне положительная. Разные страны все равно хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно вернуть мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное”, — подчеркнул украинский лидер.

Президент перечислил пять пунктов, составляющих украинскую "формулу мира":

наказание агрессора;

защита жизни, то есть вся необходимая помощь нашему государству в обороне;

восстановление и территориальная целостность;

гарантии безопасности;

решительность мирового большинства достигать всего этого вместе с Украиной.

“А что представила Россия? Снова бестолковые оправдания, жалобы и постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами”, — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также выразил благодарность всем лидерам государств, всем политикам, общественным деятелям, культурным и бизнес-лидерам, выразившим свою поддержку на Генассамблее и на всех мероприятиях, которые проходили при участии украинских представителей в США на этой неделе.

Напомним, в своем выступлении на всеобщих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины отметил необходимость строжайшего наказания для государства-агрессора.

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