Без Америки Европа в кризисе – лидеры ищут пути поддержки Украины и собственной обороны
Европейские лидеры оказались в сложной ситуации: без США нет стратегии защиты от российской агрессии. Украина остается ключевой линией обороны, а Трамп определяет, как Европа готова действовать самостоятельно.
Европейские страны оказались в сложной ситуации безопасности, которая выходит далеко за рамки простого отсутствия поддержки со стороны США. Президент США Дональд Трамп выступает за урегулирование войны в Украине на условиях России, а у Европы нет собственной стратегии защиты континента без активной поддержки Вашингтона.
Об этом говорится в материале The New York Times.
"Впервые со времен окончания Второй мировой войны Америка не на нашей стороне в вопросах войны и мира в Европе, - отметил Норберт Ретген, депутат от консервативной партии канцлера Германии Фридриха Мерца. - Она приняла сторону агрессора, вопреки интересам Украины и европейской безопасности. США больше не считают себя ведущим членом НАТО".
Европейские лидеры признают, что Россия продолжает войну в Украине и не идет на уступки, в то время как администрация Трампа настаивает на компромиссах в пользу Москвы. Это заставляет Европу искать собственные пути поддержки Киева и наращивать обороноспособность, заменяя ключевые американские военные возможности, включая спутниковую разведку, противовоздушную оборону и ракеты большой дальности.
На предстоящем саммите ЕС ключевым вопросом станет финансирование Украины. Лидеры должны найти около 200 миллиардов долларов для поддержки страны в течение следующих двух лет. Обсуждается возможность использования замороженных российских активов в Европе, но это вызывает политические и финансовые риски.
Высокопоставленные должностные лица НАТО отмечают, что европейцам трудно заменить американские военные технологии до 2029 года — срока, который определен как критический для создания надежного сдерживания против России.
"Европа должна подготовиться к войне сама, потому что Трамп может решить ее не поддерживать", - отметил один европейский чиновник.
Анна Висландер, директор Северной Европы Атлантического совета, подчеркнула важность Украины для безопасности Европы: "Украина - это линия обороны континента против России. Российские ресурсы абсолютно необходимы Украине, чтобы оставаться в строю и изменить российские расчеты. Нам нужно идти на больший риск или заплатить более высокую цену позже".
Европейские лидеры пытаются найти баланс между поддержкой Киева, обеспечением собственной безопасности и управлением внутренними политическими вызовами, включая влияние популистских и националистических партий, получающих поддержку от Трампа и его сторонников в США.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп дал грандиозное интервью изданию Politico. В нем американский лидер не только сделал ряд заявлений о войне и выборах в Украине, а также мирные переговоры с Россией, но и раскритиковал Европу и европейских лидеров.