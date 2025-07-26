ЕС / © unsplash.com

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Украина может остаться без миллиардной поддержки со стороны Евросоюза, если продолжит отступать от антикоррупционных обязательств.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

Дипломат предупредил: доверие к Украине не безусловно, и за малейший повод европейские партнеры могут воспользоваться моментом, чтобы приостановить или ограничить помощь.

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«У них сложно с деньгами, сложно с пониманием, где их найти, но они будут их находить. Если мы будем давать им повод, что мы ничего серьезно не делаем, то они будут искать поводы, как не находить деньги», — подчеркнул Климкин.

По его словам, сейчас главное — не создавать впечатление, что Украина отходит от стандартов, заложенных после Революции Достоинства. Потому что тогда в Брюсселе могут начать сомневаться в искренности намерений Киева.

«Это часть реальности 'свой — чужой'. Если у нас нет независимой борьбы с коррупцией, то мы не свои. Если мы не свои, то и поддержка выглядит совершенно по-другому», — объяснил дипломат.

Отдельно Климкин обратил внимание на потенциальные риски США: если в Украине возникнут проблемы с прозрачностью, могут начаться разговоры об аудите всей западной помощи.

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«Я не исключаю, что из Кремля как-то попытаются приложить это, потому что они хорошо чувствуют. И это то, чего нам точно не нужно на фоне очень непростых волн настроения Трампа», — отметил эксминистр.

Он также напомнил, что доверие потерять легко, а восстановить почти невозможно. «Это вопрос доверия. Поскольку доверие создается годами, а затем — 5 секунд, и ощущение доверия становится совершенно другим», — подытожил Климкин.

Что предшествовало: скандал вокруг закона о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла резонансный законопроект №12414, фактически подчиняющий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) генеральному прокурору. Уже в тот же вечер президент Владимир Зеленский подписал документ, невзирая на критику со стороны общественности, антикоррупционных организаций и западных партнеров.

По новому закону генпрокурор получил расширенные полномочия: формировать группы прокуроров в САП, объявлять подозрения топчиновникам, давать письменные указания НАБУ, закрывать уголовные производства, а также передавать дела в другие органы. В НАБУ и САП заявили, что эти изменения фактически уничтожают независимость антикоррупционной системы, созданной после Революции Достоинства.

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Реакция общества не заставила себя ждать: в Украине начались акции протеста, в частности в Киеве, Харькове и других городах.

В ответ на волну возмущения уже 24 июля президент подал в Верховную Раду новый законопроект №13533, который призван восстановить автономию НАБУ и САП. Документ предлагает вернуть самостоятельность руководителей этих органов в принятии решений, в частности, в подписании подозрений и контроле за делами без вмешательства генпрокурора. НАБУ и САП уже официально поддержали новую инициативу и призывают парламент рассмотреть ее как можно скорее.

По предварительной информации, голосование за законопроект №13533 может состояться в последние дни июля. В то же время, нардеп Ярослав Железняк предупреждает: в «Слуге народа» может не хватить голосов, и тогда принятие документа окажется под угрозой.