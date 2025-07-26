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Без антикоррупции — без денег: Европа готовится охладить отношения с Украиной
Поддержка Украины не безусловна: любое отступление от реформ может разрушить доверие партнеров.
Украина может остаться без миллиардной поддержки со стороны Евросоюза, если продолжит отступать от антикоррупционных обязательств.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.
Дипломат предупредил: доверие к Украине не безусловно, и за малейший повод европейские партнеры могут воспользоваться моментом, чтобы приостановить или ограничить помощь.
«У них сложно с деньгами, сложно с пониманием, где их найти, но они будут их находить. Если мы будем давать им повод, что мы ничего серьезно не делаем, то они будут искать поводы, как не находить деньги», — подчеркнул Климкин.
По его словам, сейчас главное — не создавать впечатление, что Украина отходит от стандартов, заложенных после Революции Достоинства. Потому что тогда в Брюсселе могут начать сомневаться в искренности намерений Киева.
«Это часть реальности 'свой — чужой'. Если у нас нет независимой борьбы с коррупцией, то мы не свои. Если мы не свои, то и поддержка выглядит совершенно по-другому», — объяснил дипломат.
Отдельно Климкин обратил внимание на потенциальные риски США: если в Украине возникнут проблемы с прозрачностью, могут начаться разговоры об аудите всей западной помощи.
«Я не исключаю, что из Кремля как-то попытаются приложить это, потому что они хорошо чувствуют. И это то, чего нам точно не нужно на фоне очень непростых волн настроения Трампа», — отметил эксминистр.
Он также напомнил, что доверие потерять легко, а восстановить почти невозможно. «Это вопрос доверия. Поскольку доверие создается годами, а затем — 5 секунд, и ощущение доверия становится совершенно другим», — подытожил Климкин.
Что предшествовало: скандал вокруг закона о НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла резонансный законопроект №12414, фактически подчиняющий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) генеральному прокурору. Уже в тот же вечер президент Владимир Зеленский подписал документ, невзирая на критику со стороны общественности, антикоррупционных организаций и западных партнеров.
По новому закону генпрокурор получил расширенные полномочия: формировать группы прокуроров в САП, объявлять подозрения топчиновникам, давать письменные указания НАБУ, закрывать уголовные производства, а также передавать дела в другие органы. В НАБУ и САП заявили, что эти изменения фактически уничтожают независимость антикоррупционной системы, созданной после Революции Достоинства.
Реакция общества не заставила себя ждать: в Украине начались акции протеста, в частности в Киеве, Харькове и других городах.
В ответ на волну возмущения уже 24 июля президент подал в Верховную Раду новый законопроект №13533, который призван восстановить автономию НАБУ и САП. Документ предлагает вернуть самостоятельность руководителей этих органов в принятии решений, в частности, в подписании подозрений и контроле за делами без вмешательства генпрокурора. НАБУ и САП уже официально поддержали новую инициативу и призывают парламент рассмотреть ее как можно скорее.
По предварительной информации, голосование за законопроект №13533 может состояться в последние дни июля. В то же время, нардеп Ярослав Железняк предупреждает: в «Слуге народа» может не хватить голосов, и тогда принятие документа окажется под угрозой.