ЕС думают, где взять средства для Украины / © Associated Press

Европейский Союз пообещал оказать Украине финансовую поддержку, чтобы сохранить ее обороноспособность и экономику на плаву в ближайшие несколько лет. Однако европейцы не могут договориться о том, как именно это сделать.

Об этом пишет издание The Telegraph.

«Бельгия опасается, что если кредит Украины будет профинансирован за счет замороженных активов России, то в случае отмены санкций раньше, чем ожидается, Москва может потребовать возврата своих денег, а Брюссель будет вынужден покрывать дефицит, образовавшийся в результате предоставления активов Украине. Бельгия также опасается, что Кремль может выполнить свои угрозы и подать иск против Euroclear, а значит и против бельгийского государства, за то, что они вообще коснулись этих денег», — отмечают журналисты.

По мнению издания, «без этих денег из Европы ближайшее будущее Украины выглядит очень мрачным. Чтобы продолжать финансировать свою оборону, Киев будет вынужден сделать жесткий выбор по сокращению бюджетных расходов».

Некоторые эксперты считают, что экономический коллапс может произойти уже через несколько месяцев.

Напомним, МВФ и Еврокомиссия пришли к выводу, что в условиях сворачивания финансирования Украины со стороны США и предположения длительной войны Украине понадобится дополнительно 140 млрд евро для покрытия своих военных и бюджетных потребностей в 2026-2027 годах, а по оценкам МВФ еще 140 млрд долларов только бюджетной поддержки до 2029 года.

Сначала Еврокомиссия предложила для Украины «репарационный заем», который должны были профинансировать за счет 190 млрд евро замороженных активов Центробанка России, находящихся в юрисдикциях ЕС.

Это предложение было отклонено Бельгией, где находятся большинство этих активов. ЕК согласилась проработать другие варианты и подробно описала три сценария:

прямое двустороннее финансирование Украины

общие заимствования на уровне ЕС

репарационная ссуда

Бельгия все равно настаивала, что риски, связанные с возможным юридическим решением о возврате активов ЦБР или с отменой санкций и размораживанием активов, должны распределяться.