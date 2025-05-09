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Советник Трампа объяснил, зачем постоянно летает к Путину
Спецпосланник США уверен, что без переговоров с Путиным прекратить войну в Украине не получится.
Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно остановить войну в Украине.
Такое заявление он сделал в интервью Breitbart News, отвечая на критику по поводу его встреч с главой Кремля.
Виткофф отметил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не было посторонних.
«Стоило ли мне сказать Владимиру Путину: «Я не хочу начинать с вами диалог, я не хочу иметь с вами никаких отношений?» Байден не разговаривал с ним три с половиной года. У меня была возможность установить контакт с президентом Путиным», — отметил Виткофф.
Спецпосланник Трампа отметил, что глава Кремля «является главным действующим лицом в этом конфликте».
«Если мы не будем с ним говорить, как мы вообще рассчитываем прийти к какому-нибудь решению? Это даже невозможно», — заявил спецпосланник.
Виткофф считает идею не разговаривать с Путиным абсурдным.
«Идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, абсурдна, или что я должен разговаривать с ним и обуславливать эти переговоры возможностью привести туда переводчика или других людей. Мне там никто не был нужен», — сказал политик.
Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол предложил заменить Виткоффа из-за отсутствия результатов в переговорах о перемирии в Украине.
Кроме того, в Белом доме обеспокоены тем, что спецпосланник Трампа ведет переговоры с Путиным без привлечения дипломатов и советников.
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