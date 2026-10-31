«Без Европы переговоров не будет»: дипломат призвал Киев настаивать на участии ЕС в диалоге по России

Флаги Евросоюза / © Associated Press

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Украина должна настаивать на непосредственном участии Европейского Союза в любых предстоящих переговорах с Россией.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

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По его убеждению, после 3 ноября украинским властям нужно четко сформулировать позицию относительно предстоящего переговорного процесса и добиться привлечения европейских партнеров. Дипломат предостерег от сценариев, позволяющих России вести переговоры без представителей Европы.

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«Без Европы никаких переговоров с РФ вестись не будет», — подчеркнул Бессмертный.

Он также обратил внимание, что у Евросоюза уже есть официальное должностное лицо, уполномоченное представлять его в вопросах внешней политики и безопасности. Речь идет о Кае Калласе, поэтому, по мнению дипломата, нет оснований искать других кандидатов, учитывая, кто может быть приемлем для Кремля.

«Есть верховный представитель или представительница по внешней политике и безопасности Кая Каллас. Зачем выдумывать, когда есть официальное лицо в Европейском Союзе? — отметил он.

Отдельно Бессмертный призвал украинские власти действовать более решительно, учитывая постоянные российские обстрелы и ракетные удары по Украине.

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Дипломат считает недопустимыми попытки искать компромиссы или играть с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, пока Москва продолжает вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что Кремль пытается поссорить европейские страны между собой, чтобы ослабить позиции Европы в предстоящих переговорах по окончании войны в Украине.

Мы ранее информировали, что Россия выступила против участия Европейского Союза в трехсторонних переговорах по Украине, потому что их позиция «провокационная».

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