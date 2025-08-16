Без филе миньона и крем-брюле с мороженым: Трамп отменил ужин с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Ужин, который должен был стать продолжением исторической встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина , не состоится. Белый дом официально подтвердил, что Дональд Трамп меняет график и срочно возвращается в Вашингтон. Причины этого решения не озвучиваются.

Накануне в Сети появилось меню торжественного ужина , который планировалось провести после переговоров на военной базе в Анкоридже, Аляска. В него входили филе миньон из бренди и соусом из зеленого перца или палтус “Олимпия”, картофельное пюре со сливочным маслом, запеченная спаржа и десерт — крем-брюле с мороженым и т.д.

Встреча Трампа и Путина проходила в формате три на три и длилась около трех часов. После официальной части стороны совершили подход к прессе, но не общались с журналистами.

Владимир Путин, со своей стороны, заявил о готовности продолжить диалог и намекнул на предстоящую встречу в Москве.

В то же время, никаких конкретных договоренностей стороны не озвучили.