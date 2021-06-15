Без изменений: в Кремле заявили, что у них нет новых наработок по встрече Зеленского и Путина

Российская сторона не спешит организовывать встречу, которая, по словам Зеленского, может активизировать мирные переговоры.

Достижений или наработок по организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает "Московский комсомолец".

"Нет, пока нет", — сказал Козак, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, Владимир Зеленский пожаловался, что РФ затягивает проведение его встречи с Путиным. Зеленский верит, что встреча с президентом России может активизировать мирные переговоры.

Во время пресс-конференции 20 мая президент Украины отметил, что у него обязательно будет прямой разговор с Путиным.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку встречи Зеленского и Путина, но заявили, что "процесс идет непросто", пока нет конкретных дат, как и потенциальных мест проведения встречи.

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