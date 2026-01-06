Без какого условия невозможно прекращение огня в Украине: Мерц ответил

Мерц требует от Запада реальных гарантий безопасности для Киева

Реклама

Прекращение огня в Украине возможно только при гарантиях безопасности со стороны США и Европы.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в его письме членам фракций ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге, опубликованном изданием Politico.

«Россия не должна сомневаться в нашей решительности. Мы все хотим поскорее прекратить войну и ужасное кровопролитие», — заверил Мерц.

Реклама

Он отметил, что дипломатическая работа по прекращению войны проходит в сложных условиях. Россия демонстрирует лишь незначительную готовность к переговорам, президент Зеленский борется за единство украинского общества, а трансатлантическое сотрудничество претерпело глубокие изменения из-за новой политики США.

«В этой ситуации мы придерживаемся четкого курса: мы хотим прекращения огня, которое сохранит суверенитет Украины», — написал Мерц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что такое прекращение огня, в отличие от Минских соглашений, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США и Европы.

«И мы, как европейцы, хотим помочь сформировать этот мир. Мы добьемся успеха только в сильной и единой Европе, ради которой мы работаем всеми силами», — подытожил он.

Реклама

Ранее Фридрих Мерц предупредил, что Украина находится «на грани гуманитарного энергетического кризиса».