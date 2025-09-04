Без Китая заканчивать войну будет очень сложно — объяснение эксперта

Путин и Си / © ТСН.ua

Без Китая кончать войну будет очень сложно. Россия не способна действовать без помощи других.

Об этом в эфире "КИЕВ24" высказала Оксана Юринец, экспредседатель делегации Украины в ПА НАТО.

Есть надежда, что поддержки для России со стороны Китая больше не будет.

«Китай показал потенциал вживую. И это не то, что показывает РФ, к чему мы можем относиться очень сомнительно. КНР показывает свои способности, и не дай Бог, это начнет работать на усиление РФ. Это будет самое плохое, что может быть», — считает Юринец.

Зависимость мира от торговли с Китаем, акцентирует она, представляет наибольшую угрозу безопасности в будущем. Время работает не в пользу ЕС.

Ранее речь шла о том, что Китай вряд ли будет вступать в войну против Украины на стороне РФ . Дело в том, что страна балансирует.

"С одной стороны, Китай делает вид, что он является беспристрастным посредником, и не будет портить этот имидж. На Глобальном Юге им нужно демонстрировать, что они предлагают более справедливый мировой порядок, чем базирующийся на некоторых западных ценностях. Самая главная система сдерживания, которая была и остается, — это возможность американских санкций в отношении американских компаний". международный эксперт Александр Хара.

Однако диктатор Путин может пригласить в Китай еще больше военных в Северной Корее.