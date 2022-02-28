"Без любых обязательных ультиматумов", — Подоляк о переговорах с Россией относительно окончания войны против Украины

"Без любых обязательных ультиматумов", — Подоляк о переговорах с Россией относительно окончания войны против Украины

Первый раунд переговоров прошел в Беларуси.

В Беларуси 28 февраля состоялись переговоры между представителями России и Украины, ведь РФ пошла войной против Украины. Переговоры продолжались с утра до вечера.

"Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", — написал в твиттер советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который был на встрече.

Также читайте Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

Сразу после переговоров Подоляк на коротком брифинге сказал:

"Украинская и российская стороны провели сегодня первый раунд переговоров, главной целью которых было обсуждение вопроса остановки огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны едут для консультаций в свои столицы. Стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы будут иметь конкретную практику развития".