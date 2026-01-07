"Без моего участия Россия взяла бы всю Украину": Трамп сделал громкое заявление о НАТО и войне

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его роль в НАТО и политика в отношении союзников сдержали агрессию России против Украины.

Об этом он написал в своем обращении.

"Помните, для всех этих великих поклонников НАТО, они имели 2% ВВП, и большинство не платило свои счета, пока не появился я", - написал Трамп.

Реклама

Он добавил, что благодаря ему страны Альянса подняли расходы на оборону до 5% ВВП: "Все говорили, что это невозможно сделать, но это возможно, потому что, прежде всего, они все мои друзья".

Трамп подчеркнул, что без его участия "Россия сейчас имела бы всю Украину". Он также отметил, что самостоятельно "завершил 8 войн" и спас миллионы жизней.

"Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО было бы рядом с нами, если бы они нам действительно нужны", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что США всегда будут поддерживать Альянс: "Единственная нация, которой боятся и уважают Китай и Россия, это DJT (Дональд Трамп – ред.) восстановил США".

Реклама

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему "действительно нужна Гренландия". Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.

В то же время, Дания, которой принадлежит остров, осудила новые заявления Трампа. Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен подчеркнула, что США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства. По ее словам, любая попытка захватить Гренландию военным путем станет катастрофой НАТО.