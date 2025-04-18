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Без НАТО и с утраченными территориями: что предполагает мирный план США для Украины
Основные положения американского плана были озвучены на встречах в Париже в четверг, 17 апреля.
США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включающих перечень условий для прекращения боевых действий и возможное смягчение санкций против Москвы в случае длительного перемирия.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, осведомленных о ходе обсуждений.
По словам источников, предложенный США план фактически предусматривает «заморозку» войны, при которой украинские территории, оккупированные Россией, будут оставаться под контролем Москвы.
Кроме того, стремление Украины к вступлению в НАТО больше не будет рассматриваться как актуальный вопрос на переговорах.
Чиновники отказались разглашать дополнительные детали, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров.
Напомним, по информации Bloomberg, представители Соединенных Штатов Америки на встрече в Париже заявили, что они хотят добиться полного прекращения огня в войне Украины с Россией в ближайшие несколько недель.