Без НАТО и с утраченными территориями: что предполагает мирный план США для Украины

США предложили союзникам мирный план по Украине / © ТСН.ua

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США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включающих перечень условий для прекращения боевых действий и возможное смягчение санкций против Москвы в случае длительного перемирия.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, осведомленных о ходе обсуждений.

По словам источников, предложенный США план фактически предусматривает «заморозку» войны, при которой украинские территории, оккупированные Россией, будут оставаться под контролем Москвы.

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Кроме того, стремление Украины к вступлению в НАТО больше не будет рассматриваться как актуальный вопрос на переговорах.

Чиновники отказались разглашать дополнительные детали, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров.

Напомним, по информации Bloomberg, представители Соединенных Штатов Америки на встрече в Париже заявили, что они хотят добиться полного прекращения огня в войне Украины с Россией в ближайшие несколько недель.