Без Нетаньяху: оппозиция в Израиле заявила о формировании нового коалиционного правительства

Нетаньяху, который возглавлял правительство более десяти лет, может уйти с должности.

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид вечером в среду, 2 июня, заявил президенту Израиля Реувену Ривлину, что договорился с несколькими другими партиями о формировании нового коалиционного правительства.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Для меня большая честь сообщить вам, что мне удалось сформировать правительство, — высказался Лапид. — Это правительство будет работать для всех граждан Израиля (...). Оно сделает все, чтобы объединить израильское общество".

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По условиям достигнутого соглашения, в сентябре 2023 года премьером будет глава партии "Ха-Иамин ха-Хадаш" Нафтали Беннет, затем, до ноября 2025 года, его сменит Лапид.

Если через 12 дней коалиция получит поддержку от Кнессета, срок пребывания на посту премьер-министра Беньямина Нетаньяху, который возглавлял правительство более десяти лет, может завершиться.

В то же время между участниками новой коалиции пока сохраняется ряд разногласий. Переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие дни.

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Между тем один из депутатов партии "Ха-Иамин ха-Хадаш" в среду вечером заявил, что может проголосовать против нового коалиционного правительства. Это может поставить под угрозу план Лапида.

В мае премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провалил переговоры с депутатами других партий по формированию коалиционного правительства и вернул мандат президенту Ривлину. В этом он обвинил основателя партии "Ха-Иамин ха-Хадаш" Нафтали Беннета, который отказался вступить с премьером в коалицию.

Заметим, что политический кризис в Израиле начался в 2019 году. С тех пор парламентские выборы в стране проводились четыре раза, но каждый раз Кнессет принимал решение о самороспуске.

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