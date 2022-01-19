"Без паники": президент Зеленский записал срочное обращение к украинцам

Глава государства призвал не верить слухам по поводу вторжения России.

В среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу распространения слухов о возможном вторжении России.

Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

По его словам, информация и слухи о вторжении российских войск не являются новостью.

Он напомнил, что такие слухи распространялись и раньше и призвал украинцев не паниковать и не накручивать себя из-за "новостей" о возможном вторжении российских войск в Украину.

"Всем нашим гражданам, особенно преклонных лет, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться... Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что может сделать РФ, но и о том, что в в этом случае будет делать мир, без абстрактных "им это не пройдет", а называя конкретные санкции и меры, на которые готов мир", — подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что Украина не хочет войны, но всегда готова к ней и постоянно усиливает свои оборонные возможности.

“У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия. И это не новость. Каждое мое утро начинается с информации о ситуации на Донбассе и вблизи наших границ. Мы знаем обо всех возможных угрозах и понимаем все возможные наши ответные действия”, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что, осознавая все угрозы, делается все возможное для разрешения ситуации дипломатическим путем. "Мы обо всем знаем, ко всему готовы, но делаем все, чтобы наконец нам это не понадобилось, делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для наступления мира", — заявил Зеленский.

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся в Украине с официальным визитом.

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