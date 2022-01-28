Без пленарных заседаний: как будет работать Рада после открытия новой сессии

Без пленарных заседаний: как будет работать Рада после открытия новой сессии

Согласно календарному плану работы, следующие две недели, кроме 1 февраля, народные избранники будут работать в комитетах.

Рада соберется 1 февраля на открытие седьмой сессии, а затем пойдет на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса. К заседаниям нардепы вернутся 15 февраля.

Об этом заявил глава украинского парламента Руслан Стефанчук, закрывая 28 января шестую сессию девятого созыва.

"Очередная седьмая сессия Верховной рады Украины начнет свою работу во вторник, 1 февраля 2022 года, в 10:00 часов. Шестую сессию Верховной рады Украины девятого созыва объявляю закрытой", — сказал спикер ВР.

Следует отметить, что согласно календарному плану работы ВР, принятому 27 января, следующие две недели, кроме 1 февраля, когда будет открытие сессии, народные депутаты Украины будут работать в комитетах, то есть пленарных заседаний не будет.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какие вопросы Рада может рассмотреть 1 февраля. "Во вторник — еще мы составляем (повестку дня). Я думаю, что ковод, война", — отметил Арахамия и добавил, что также должен быть рассмотрен вопрос по ФЛП. Арахамия предусматривает, что 1 февраля будет рассмотрено 3-4 законопроекта.

Со 2 по 4 февраля, а также с 7 по 11 февраля народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах, а в сессионный зал вернутся в середине следующего месяца — пленарные заседания состоятся 15-18 февраля,14 февраля неделя должна начаться с согласительного совета.

Напомним, 26 января спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди ее однопартийцев, кроме того болеют 45 сотрудников аппарата Верховной Рады Украины. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения, добавила она.