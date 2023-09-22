Без помощи мы проиграем войну – Зеленский в Конгрессе США

Президент Владимир Зеленский 21 сентября на Капитолийском холме в Вашингтоне провел встречу с американскими сенаторами и лидерами Палаты представителей.

Об этом сообщает CNN.

"Мы благодарны вам, журналистам, сенаторам и всем остальным за то, что нам помогли", – сказал президент Украины, покидая встречу с депутатами. Зеленский сказал, что они "говорили об очень многое деталей", хотя он не поделился, о чем именно.

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Лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что Зеленский предупредил американских политиков об опасности, которая может возникнуть в случае неодобрения решения о дополнительном финансировании Украины.

"Было одно предложение, которое подытоживает все, и я его дословно процитирую: "Если мы не получим помощи, мы проигрываем войну". Это его (Зеленского. – Ред.) цитата", — подчеркнул Шумер.

Лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл добавил, что это была "хорошая встреча".

В свою очередь глава Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов

"Я более чем готов это (помощь Украине. – Ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент (Байден. – Ред.) сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу (с Мексикой). – Ред.)", – говорит Маккарти.

В то же время, он добавил, что во время встречи с Зеленским он поднимал такие вопросы, как ответственность, и украинский президент также ответил на ряд вопросов. Спикер Палаты представителей назвал разговор хорошим и продуктивным.

Ранее сообщалось, что Кевин Маккарти отказал в выступлении на совместном заседании палат Конгресса США.

Напомним, что после встречи в Конгрессе Зеленский отбыл в Пентагон, где встретился с министром обороны США.

Затем он отправился в Белый дом на встречу с Джо Байденом.