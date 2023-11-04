Без послаблений: Зеленский заявил о готовности Украины к вступлению в ЕС

Украина реализовала рекомендации, необходимые для начала переговоров по членству в Евросоюзе.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации Европейской комиссии и не ждет никаких послаблений на пути в Европейский Союз.

Его заявление на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, Украина реализовала рекомендации, необходимые для начала переговоров по членству в ЕС.

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"Это касается и верховенства права, и защиты человеческих прав и свобод национальных сообществ, большей прозрачности в работе государственных институций и усиления антикоррупционной инфраструктуры", — перечислил президент.

При этом Зеленский призвал Евросоюз и другие западные партнеры сохранять устойчивую и надежную поддержку Украины.

"Это касается и обороны, и финансовой поддержки. Россия должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право", — подчеркнул он.

В частности, украинский лидер заявил, что ожидает усиления санкционных действий и "недопущения обхода существующих санкций" из-за использования европейских компаний и территории государств-соседей России.

Напомним, по информации издания Politico, 8 ноября Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран-членов ЕС на путь вступления.

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