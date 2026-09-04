Без этого условия мирные переговоры не имеют смысла: дипломат о миссии Виткоффа и Кушнера

Валерий Чалый / © Громадське ТБ

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Долгое перемирие и мирные договоренности теряют всякий смысл, если посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не смогут договориться остановить обстрелы хотя бы на период своего визита в Украину и РФ.

Об этом заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

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Дипломат выразил надежду, что представители США позаботятся о собственной безопасности. Он также отметил, что новоназначенный временный поверенный в делах США в Украине Пол Р. Гьюстон хорошо разбирается в вопросах безопасности.

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«А так да — мы будем рады впервые! Поздравлять Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украине во время войны, в которой они представились посредниками…», — написал Чалый.

Виткофф и Кушнер приедут в Киев — последние новости

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Киев и Москву с конкретным планом, который должен остановить боевые действия.

Ранее мы писали, что переговорщики президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву, а в воскресенье, 6 сентября, прибудут на переговоры в Киев.

Украинская сторона уже провела расширенное дипломатическое совещание и приступила к детальной подготовке к предстоящей встрече.

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