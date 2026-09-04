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Без этого условия мирные переговоры не имеют смысла: дипломат о миссии Виткоффа и Кушнера
Валерий Чалый подверг сомнению реалистичность мирного плана Уиткоффа и Кушнера, если они не могут договориться с РФ о прекращении обстрелов.
Долгое перемирие и мирные договоренности теряют всякий смысл, если посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не смогут договориться остановить обстрелы хотя бы на период своего визита в Украину и РФ.
Об этом заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.
Дипломат выразил надежду, что представители США позаботятся о собственной безопасности. Он также отметил, что новоназначенный временный поверенный в делах США в Украине Пол Р. Гьюстон хорошо разбирается в вопросах безопасности.
«А так да — мы будем рады впервые! Поздравлять Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украине во время войны, в которой они представились посредниками…», — написал Чалый.
Виткофф и Кушнер приедут в Киев — последние новости
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Киев и Москву с конкретным планом, который должен остановить боевые действия.
Ранее мы писали, что переговорщики президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву, а в воскресенье, 6 сентября, прибудут на переговоры в Киев.
Украинская сторона уже провела расширенное дипломатическое совещание и приступила к детальной подготовке к предстоящей встрече.