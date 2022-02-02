"Без России не может быть стабильности в Европе": президент Хорватии снова отметился скандальным заявлением

"Без России не может быть стабильности в Европе": президент Хорватии снова отметился скандальным заявлением

Он обвинил Лондон в том, что он якобы "вводит Украину в заблуждение".

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без нее, по его словам, не может быть стабильности в Европе.

Об этом пишет Euractiv.

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между представляющим второстепенное государство Лондоном и Вашингтоном...Россия является фактором в этом уравнении, нам нужно соглашение с Россией", — сказал Миланович.

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Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович выступил против отправления хорватских военных в Восточную Европу в составе подразделений НАТО. Кроме того, он заявил, что Украине не место в НАТО и назвал события Революции Достоинства "переворотом".

К тому же, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который в декабре прошлого года посетил Украину с двухдневным визитом, натолкнулся на критику своего президента. Глава Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьера на фоне напряженных отношений с Россией "обычным шарлатанством".

Впоследствии, после этого инцидента, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление президента страны Зорана Милановича.

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